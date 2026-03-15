Cronache di Napoli guarda in alto: "Il Napoli rosicchia altri due punti all'Inter"
Non una grande prestazione, almeno nel primo tempo. Ma il Napoli riesce comunque a battere il Lecce e portare a casa tre punti importanti nella corsa alla Champions League. E, chissà, utili magari a puntare anche a qualcosa in più. Ci crede Cronache di Napoli, che in prima pagina titola così: "Hojlund e Politano ribaltano il Lecce, il Napoli rosicchia altri due punti all'Inter".
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