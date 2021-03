Gazzetta dello Sport: "Genoa-Udinese, un pari con vista salvezza"

"L'Udinese ha giocato molto di più, ma il match point l'ha avuto il Genoa", questa - scrive la Gazzetta dello Sport - l'estrema sintesi di una partita il cui pareggio può accontentare tutti. D'altronde se vai in vantaggio presto e poi torni nell'area avversaria nel recupero della ripresa, non puoi imprecare contro la cattiva sorte. E se tieni in mano il pallino del gioco per gran parte della gara ma non hai incisività negli ultimi metri, non puoi rammaricarti più di tanto. Partita strana: Pandev ha sbloccato subito, poi c'è stata una superiorità tecnica abbastanza marcata da parte dei bianconeri che dopo aver pareggiato non hanno pero saputo affondare il colpo del ko.