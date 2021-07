Gazzetta dello Sport: "Roma, Mou chiama Florenzi ma l'azzurro non si aggrega al gruppo"

La strana storia di Alessandro Florenzi racconta di un calciatore che ha appena vinto l'Europeo con l'Italia, la Coppa e la Supercoppa di Francia con il PSG, ma che alla Roma viene considerato un esubero. Il difensore ha un contratto fino al 2023 e guadagna 3 milioni netti che con i bonus possono diventare quasi 4, ma non si unirà alla squadra in Portogallo. Mourinho lo ha chiamato al telefono per confermargli la sua stima, ma il desiderio del club è cederlo e fare una plusvalenza. Per l'azzurro al momento ci sono richieste solo dall'estero, ma occhio al colpo di scena. A riportarlo è Gazzetta dello Sport.