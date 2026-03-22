Gazzetta di Parma: "La Cremonese espugna il Tardini. Un Parma deludente e fischiato"
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Brutta prestazione e brutta sconfitta del Parma nel primo match del sabato di Serie A. Nello scontro diretto con la Cremonese (in una posizione molto più rischiosa rispetto ai gialloblù) la formazione di Carlos Cuesta finisce al tappeto in casa, al Tardini, e viene fischiato dai suoi tifosi. Lo sottolinea anche la Gazzetta di Parma, che all'indomani del k.o. titola così in prima pagina: "La Cremonese espugna il Tardini. Un Parma deludente e fischiato".
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