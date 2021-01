Il Corriere dello Sport: "Bologna in crisi. Mihajlovic, da mito a responsabile dei problemi"

Non è un gran momento per il Bologna e come sempre le colpe ricadono sull'allenatore: "Bologna in crisi. Mihajlovic, da mito a responsabile dei problemi", titola stamane il Corriere dello Sport. Il Bologna che comincia ad avere paura ora vede tanti responsabili. Nell'occhio del ciclone sono tornati Fenucci, poi Sabatini, Bigon, Di Vaio e negli ultimi tempi anche lo stesso MIhajlovic. Inevitabilmente perché quando non arrivano i risultati, sia per il sistema di gioco sia per scelte tecniche discutibili, ad essere in discussione è il tecnico. Non è più il vero Bologna, e Mihajlovic finisce nella mischia. E pazienza se fino a qualche settimana fa era un mito.