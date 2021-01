Il Corriere dello Sport: "Roma-Dzeko, l'unica via d'uscita resta la cessione"

vedi letture

Il Corriere dello Sport dedica spazio alla trattativa Dzeko-Sanchez e al futuro del bosniaco. "Roma-Dzeko, l'unica via d'uscita resta la cessione" scrive il quotidiano. L'affare è saltato ma Lucci, procuratore di Edin, farà dei tentativi in extremis, fino a chiusura mercato. Pinto ha ricevuto l'input di rientrare a Roma e di uscire dall'affare. Ora il calciatore bosniaco resta in attesa ma l'unica via d'uscita sembrava la cessione perché Fonseca è stato irremovibile e Pinto vuole tutelare il tecnico. Non ci sono altre vie d'uscita per Dzeko. Basta aspettare poche ore (lunedì la chiusura del mercato) e poi tutto sarà più chiaro. Ma se il centravanti resterà a Trigoria ci sarà molto da lavorare.