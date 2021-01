Il Corriere di Bergamo: "Scambio Eriksen-Papu Gomez, strategie e ostacoli"

vedi letture

Il Corriere di Bergamo sullo scenario di mercato lanciato da TMW e che riguarda il possibile scambio Eriksen-Gomez tra Atalanta e Inter. "Scambio Eriksen-Papu Gomez, strategie e ostacoli" scrive il quotidiano nella sua sezione sportiva. Così Alejandro Gomez e Christian Eriksen, negli ultimi giorni di mercato, potrebbero essere inseriti in un scambio di sei mesi, in prestito secco. Ci sono però due impedimenti: il primo è di carattere pratico, perché l’Atalanta non vorrebbe inserire altri giocatori in attacco, dove la coperta è già lunga, in virtù del cambio modulo delle scorse settimane. E poi economico: Eriksen guadagna 7,5 milioni di euro, più bonus cospicui, mentre Gomez 'solamente' 2,5. se l’Inter avesse intenzione di contribuire per l’eccedenza dello stipendio dello scandinavo, prendendosi il Papu, allora l’operazione andrebbe in porto.