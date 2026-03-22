Il Giorno: "Il Milan non molla la presa. Supera 3-2 il Toro e si regala la speranza"
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Che ci sia di nuovo una lotta-Scudetto in Serie A? Con il successo di ieri contro il Torino, forse il Milan ne ha regalata una per questo finale di stagione. Sicuramente la speranza c'è, come titola in prima pagina Il Giorno all'indomani del successo rossonero: "Il Milan non molla la presa. Supera 3-2 il Toro e si regala la speranza".
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