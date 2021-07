Il Mattino: "La Nazionale torna a Napoli"

E' stata accolta la richiesta di giocare una "supercoppa" tra Italia ed Argentina nel nome di Diego Armando Maradona, e così in quale altro posto si potrebbe giocare se non a Napoli? Ed Il Mattino oggi in edicola titola: "La Nazionale torna a Napoli". Ancora da definire il periodo e le modalità di svolgimento, se come amichevole o come una vera e propria coppa, ma la gara si disputerà, nel nome di Maradona.