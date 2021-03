Il Mattino: "Oggi Roma-Napoli. L'incrocio Champions dei due allenatori con la valigia pronta"

Big match all'Olimpico. Questa sera Roma e Napoli chiuderanno il turno di campionato in un quello che è uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Sfida nella sfida quella che riguarda Paulo Fonseca e Gennaro Gattuso, due tecnici che sono stati, o sono tutt'ora, in bilico per la prossima stagione. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Oggi Roma-Napoli. L'incrocio Champions dei due allenatori con la valigia pronta".