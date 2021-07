Il Messaggero: "In difesa meglio l'Italia. Il pericolo inglese è in attacco"

Il Messaggero analizza la rosa delle due formazioni che domani scenderanno in campo per la finale degli Europei. Secondo il quotidiano tra i pali non c'è gara. La difesa a quattro per entrambi: duello a distanza tra i centrali dell'Italia, Bonucci e Chiellini contro Stones e Maguire, questi ultimi sono i centrali della difesa meno battuta. Un sfida decisiva potrebbe essere sulla fascia destra dove Chiesa e Di Lorenzo si troveranno di fronte Sterling e Shaw. Jorginho domina il centrocampo nel mondo e Barella e Verratti sfrecciano davanti ai due inglesi Rice e Phillips. L'attacco è il vero punto di forza degli inglesi: Saka, Mount e Sterling che agiranno dietro a bomber Kane.