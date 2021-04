Il Messaggero: "La finale di Europa League non basterebbe a Fonseca per restare alla Roma"

vedi letture

Il destino di Paulo Fonseca è appeso a un filo - scrive Il Messaggero - Il tecnico sa bene che, molto probabilmente, il suo futuro non cambierà nemmeno dopo un eventuale successo della Coppa: il discorso con Sarri non è chiuso, le parti sono avanti e la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro col suo manager. Fonseca vuol togliersi la soddisfazione di portare i giallorossi in finale, cosa mai successo in Europa League. Ma ci vorrebbe un miracolo affinché restasse nella Capitale.