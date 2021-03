Il Messaggero: "La Roma riparte a fatica ma contava solo ritrovare la vittoria"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio ai giallorossi con il titolo seguente: "La Roma riparte a fatica ma contava solo ritrovare la vittoria". Fonseca rimane in piena corsa Champions facendo ancora una volta bottino pieno contro la Fiorentina, affrontata e battuta 4 volte in carriera. La partita la fa la Roma con un 3-1-5-1 in fase offensiva, mentre la trappola di Prandelli è efficace per metà partita. La crisi della Fiorentina inizia a preoccupare: solo 3 punti in 5 partite e solo 5 punti di vantaggio sul Torino terz'ultimo che deve recuperare due partite.