Il Messaggero: "Lazio, la difesa fa acqua e Leiva non fa più filtro: i giocatori non aiutano Sarri"

Il Messaggero si concentra anche sulle difficoltà della Lazio. La squadra di Sarri ha problemi in difesa, ma più che il reparto a destare preoccupazione è il modo in cui i biancocelesti lavorano in fase di non possesso: 12 gol presi in 7 partite sono decisamente troppi. Nel 4-3-3 i giocatori non aiutano il tecnico e Lucas Leiva non riesce più a fare filtro. La squalifica di Acerbi, che salterà le gare con Inter ed Hellas Verona, si aggiunge ai problemi evidenziati anche dallo stesso Sarri che in un'intervista ha ammesso che i suoi calciatori non sono portati al sacrificio.