Il Messaggero: "Lazio, senza coppe e con un Immobile così il 4° posto è possibile"

Il Messaggero si concentra sulla Lazio e sul cammino che può portare Sarri al 4° posto. Il quotidiano scrive come l'uscita dall'Europa League possa paradossalmente essere un vantaggio per il nuovo obiettivo e in più c'è la solita certezza Immobile a garantire tranquillità dal punto di vista realizzativo. Ora la squadra è unita, la difesa più solida e la mediana più ritrovata: nulla è precluso.