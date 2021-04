Il Messaggero: "Roma, la notte più attesa. Fonseca si gioca una fetta di rinnovo"

Il Messaggero sottolinea come la notte tanto attesa sia arrivata: la semifinale di Europa League per la Roma è distante appena 90 minuti, da affrontare partendo con il vantaggio del 2-1 dell'Amsterdam Arena. Fonseca è consapevole di giocarsi molto: andare avanti nella competizione e puntare a vincerla potrebbe di colpo trasformare i giudizi sulla stagione e sul suo lavoro, garantendogli quel rinnovo che a Trigoria assicurano sia ancora ampiamente in gioco. Tra l'altro alzare la coppa garantirebbe l'accesso diretto alla Champions, che per incassi non ha nulla a che vedere con l'attuale torneo. Sinora la Roma ha incassato infatti 15,15 milioni ed è a un passo dalla semifinale, che regalerebbe altri 2,1 milioni: praticamente meno della metà che procura la Champions col solo accesso ai gironi.