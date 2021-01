Il Messaggero: "Roma, vietato sbagliare. Fonseca deve scacciare i fantasmi del passato"

"Roma, vietato sbagliare. Fonseca deve scacciare i fantasmi del passato". Questo il titolo che Il Messaggero dedica ai giallorossi in edicola stamani. Sarà turnover mirato in Coppa Italia. Del resto il momento è delicato: lo 0-3 nel derby merita una reazione. 5 anni fa i liguri decisero di mandare la Roma in crisi, eliminandola dalla competizione agli ottavi e indirizzando Garca verso l'esonero. Per evitarlo, Fonseca è chiamato alla ripartenza. Con la consapevolezza che queste sono le classiche partite trappola. Un'eliminazione infatti sarebbe clamorosa e deleteria. Perché la Coppa Italia per la Roma, è un obiettivo tradizionale.