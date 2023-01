Il Messaggero sul mercato della Lazio: "Confronto Lotito-Sari, con Tare resta il gelo"

Situazione non facile in casa Lazio, tra un mercato ancora in fase di stallo e i rapporti non certo idilliaci tra il tecnico Maurizio Sarri e il ds Igli Tare. Ne ha parlato questa mattina Il Messaggero, riportando di un confronto ieri tra il mister e il patron sul mercato (Sanabria, Bonazzoli e Pellegrini i soliti nomi in ballo) e del gelo che invece continua ad esserci con il ds. Sarri, dal canto suo, sostiene di non aver mai mancato di rispetto a nessuno con determinate sue esternazioni. Nel frattempo, però, lo scarso utilizzo di determinati giocatori - come Marcos Antonio e Maximiano - sa di bocciatura del mercato portato avanti in estate da Tare.