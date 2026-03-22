Il Roma in taglio alto: "Il Napoli è tornato terzo, ma Conte punta l'Inter"
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Con la vittoria del Milan contro il Torino di ieri, il Napoli è riscalato al terzo posto della classifica, malgrado il successo di venerdì sera contro il Cagliari. Il Roma oggi in edicola dedica spazio al calcio in prima pagina e apre proprio con questa notizia, sottolineando però l'ambizione e l'ottimismo di Antonio Conte: "Il Napoli è tornato terzo, ma Conte punta l'Inter". L'allenatore azzurro - si legge - ha fatto di capire di credere alla rimonta-Scudetto.
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