Il Secolo XIX: "Dionisi-Samp, l'Empoli minaccia la linea dura e può rivolgersi alla FIGC"

Sono ore roventi per il futuro di Alessio Dionisi, diviso tra Empoli e Sampdoria. Il tecnico incontrerà oggi il patron dei toscani, Fabrizio Corsi, sempre più innervosito dalla situazione venutasi a creare. Secondo il club azzurro - riferisce Il Secolo XIX -, ci sarebbe stato tra i due un gentlemen's agreement dopo la proposta di rinnovo fattagli la settimana scorsa, in virtù del quale Dionisi non avrebbe dovuto parlare con nessun club senza autorizzazione prima del nuovo summit. E invece, a detta del presidente azzurro, non è andata così.

Oltre alla Samp, si rincorrono voci che accostano il tecnico a Sassuolo, Lazio e Verona: secondo il quotidiano, Corsi starebbe addirittura vagliando l'ipotesi, a seconda degli sviluppi, di rivolgersi alla FIGC per chiedere il deferimento dell'allenatore e dei dirigenti coinvolti. Per liberare il suo tecnico pretende adesso un indennizzo, che secondo le ultime voci sarebbe di circa due milioni. A proposito dell'asse Empoli-Doria, il club blucerchiato potrebbe provare a proporre qualche operazione ai toscani con i vari La Gumina, Rocha, Askildsen, Leris e Chabot, magari acquistando in cambio una pedina di una lista proposta da Corsi, ad esempio tra La Mantia, Stulac o Romagnoli.