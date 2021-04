Il Secolo XIX: "Il casting di Ferrero per la Samp di domani"

vedi letture

"Il casting di Ferrero per la Samp di domani" scrive Il Secolo XIX nella sua sezione sportiva odierna. Possibile rivoluzione in casa Sampdoria: a rischio le posizioni dell'allenatore Claudio Ranieri ma anche dei dirigenti Osti e Pecini. Il patron del Doria infittisce i contatti con tecnici e direttori sportivi: fra gli altri Stankovic e Italiano per la panchina, Daniele Faggiano per il ruolo di direttore sportivo.