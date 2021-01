Il Secolo XIX: "Immobile spaventa il Genoa. Nel 2020 ha segnato più dell'attacco del Grifone"

"Immobile spaventa il Genoa. Nel 2020 ha segnato più dell'attacco del Grifone" scrive Il Secolo XIX proiettandosi su Genoa-Lazio con focus sull'ex Ciro Immobile, capocannoniere in carica della Serie A, vincitore della Scarpa d'Oro con 36 gol segnati nell'ultima stagione. È stato il miglior marcatore italiano del 2020 con 34 reti nell'anno solare. E ancora, se non bastasse, è un ex dal dente avvelenato che contro il Grifone ha già fatto 9 gol in Serie A (solo alla Sampdoria ne ha segnati di più, 12). A 30 anni, Immobile è nel pieno della maturità calcistica, reduce da un 2020 in cui ha esultato per ben 34 volte (reti segnate tutte con la Lazio, all'asciutto in azzurro). Trentaquattro gol, uno in più dei 33 segnati nell'anno appena finito dagli attaccanti ora in rosa nel Genoa tra club e nazionali. Dodici gol Scamacca (di cui 3 con l'Ascoli e 3 con l'U21), 9 Pandev (2 con la Macedonia), 4 a testa Destro, Pjaca (una con l'Anderlecht) e Shomurodov (di cui 2 col Rostov e 1 con l'Uzbekistan): questo il bottino delle punte di Ballardini negli ultimi 365 giorni. Sì, Ciro Immobile è il pericolo numero uno per il Genoa!