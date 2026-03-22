Il Tempo: "Roma, rialza la testa. Serve battere il Lecce. Lazio, sfida al Bologna"
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Le romane scendono in campo entrambe in giornata: alle 15 la Lazio fa visita al Bologna al Dall'Ara, tre ore più tardi la Roma se la vedrà con il Lecce all'Olimpico. Il Tempo oggi in edicola dedica un titolo in prima pagina a queste due partite: "Roma, rialza la testa: serve battere il Lecce. Lazio, sfida al Bologna", si legge in un boxino in taglio alto.
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