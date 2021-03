La Gazzetta dello Sport: "Il futuro di Fonseca e 70 milioni in ballo. Roma, l'Europa decide tutto"

La gara di stasera della Roma può valere una settantina di milioni. Lo assicura l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che scende poi nel dettaglio dei premi che spetterebbero ai giallorossi da qui in avanti: 12,4 milioni in caso di vittoria finale, con la possibilità di giocarsi la Supercoppa Europea (3,5 milioni di premio partecipazione, più uno in caso di vittoria), ma soprattutto di qualificarsi alla prossima Champions League, che vale almeno una cinquantina di milioni di euro garantiti. Insomma, un'ipoteca sul futuro giallorosso di Fonseca e di alcuni giocatori, o un anticipo sui saluti di fine anno in caso di tracollo questa sera a Kiev. Ecco perché la sfida contro lo Shakhtar è fondamentale. Senza considerare che un eventuale approdo ai quarti rafforzerebbe non poco l'immagine e la posizione di Fonseca.