La Gazzetta dello Sport: "Presenze e squalifica FIFA: il patto di Ibrahimovic col Milan"

Ibra e il Milan: una storia d'amore destinata a protrarsi per un'altra stagione. Il rinnovo siglato ieri - evidenzia l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - prevede che l'ingaggio da sette milioni garantito allo svedese possa essere puntellato verso l'alto dopo una soglia minima di presenze. Gli avvocati che l'hanno redatto - prosegue la rosea - hanno prestato grande attenzione alla vicenda legata alla presunta partecipazione di Ibra nella società maltese Bethard, che opera nell'ambito delle scommesse: nonostante i pareri variegati, non sembrano esserci particolari preoccupazioni. L'idea prevalente è che l'ex Galaxy possa rischiare delle multe, non delle squalifiche. Ad ogni modo, tuttavia, le parti hanno deciso di cautelarsi, e il Milan si è riservato la possibilità di essere sollevato da qualsiasi onere in caso estremo.