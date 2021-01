La Gazzetta dello Sport: "Roma-Dzeko, alla ricerca di un modus vivendi fino a fine stagione"

"Roma-Dzeko, alla ricerca di un modus vivendi fino a fine stagione", titola stamane La Gazzetta dello Sport. Il club giallorosso, saggiamente, sta provando a lavorare su due tavoli. Da un lato, dopo l’input dato la scorsa settimana ad Alessandro Lucci, manager di Dzeko, i tentativi di mandare il calciatore a giocare altrove continuano; dall’altro, invece, l’operazione diplomatica dei vertici vuole spingere i duellanti (si fa per dire) a trovare un «modus vivendi» da qui a fine stagione. Ipotesi niente affatto peregrina perché – nonostante il litigio con l’allenatore dopo la partita di Coppa con lo Spezia e la sottrazione della fascia da capitano – allontanare il centravanti da Roma non è semplice, ed almeno per due ordini di ragioni: 1) Edin e la famiglia stanno benissimo e hanno un legame forte con la Capitale 2) L’attaccante si muoverebbe solo per club di prima fascia. Ma con queste premesse, occorre portare tutte le parti a un accordo, tenendo conto che la dirigenza sta dalla parte di Fonseca.