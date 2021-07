La Nazione: "Ribery può rimanere in Serie A. Decisivi i primi giorni di agosto"

"Ribery può rimanere in Serie A. Decisivi i primi giorni di agosto", scrive oggi La Nazione. Ne ha parlato il suo agente Davide Lippi: "Franck sarebbe voluto rimanere alla Fiorentina, ma il club ha fatto scelte diverse. Non c'è mai stata un'offerta ed il problema non era economico. Quale futuro? E' stato bene in Italia, magari ci saranno le possibilità per farlo giocare ancora qui. Ci sono le condizioni. Aspettiamo i ritiri, credo che intorno al 10 agosto si muoverà qualcosa".