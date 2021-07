La Repubblica: "L'Europa è nostra"

"L'Europa è nostra", titola stamane La Repubblica. L'Italia espugna Wembley ai calci di rigore ed è campione dopo 53 anni: primo tempo sofferto, con il vantaggio inglese dopo nemmeno due minuti di gioco. Poi la rimonta azzurra e solo ai rigori l'urlo di gioia, prima strozzato in gola per l'errore di Jorginho, poi ancora più forte per la parata di Donnarumma. Mancini: "Una cosa impossibile anche solo da pensare".