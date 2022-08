La Stampa: "Torino, problemi sulle fasce e in difesa. Cairo stringe per Vlasic, occhi su Denayer"

Il Torino ha vinto in Coppa Italia e può concentrarsi totalmente sul debutto in campionato, ma entro sabato Juric attende un paio di acquisti. La Stampa sottolinea come la squadra ancora non sia completa, malgrado la mediana sia al sicuro con Lukic e Ricci e Radonjic abbia mostrato subito le sue grandi qualità. I problemi dei granata sono sugli esterni, con Lazaro pronto ad essere inserito, e in difesa, dove le assenze di Izzo (messo fuori squadra), Zima (infortunato) e Buongiorno (squalificato) pesano. Intanto Cairo stringe per Nikola Vlasic e monitora Jason Denayer per la difesa.