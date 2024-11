Le pagelle di Koopmeiners: a vuoto l'esperimento 'falso nueve', mai incisivo

Era uno die più attesi ieri a San Siro per il big match contro il Milan, ma la sua prestazione individuale è stata sulla falsa riga dell'intero sviluppo della gara: estremamente deludente. Il nome in questione è quello di Teun Koopmeiners, schierato ieri da Motta nella strana posizione di finto centravanti. Per tutto l'arco della gara ha ballato tra la trequarti e l'area di rigore, scambiandosi spesso la posizione con McKennie ma con risultati sostanzialmente nulli in termini di occasioni da rete.

Tra i vari quotidiani, nessuno lo premia con la sufficienza. Il meno severo è Tuttosport, con 5,5 e il seguente giudizio: "Si muove anche benino tra le linee, ma non può rappresentare un punto di riferimento lì davanti. Ci prova con una sparata di sinistro nel primo tempo che Maignan guarda perdersi in curva. Nella seconda frazione, complice pure un calo fisico, comincia a commettere un po’ troppi errori tecnici e finisce per risultare uno dei peggiori in campo. Lontano parente dal super tuttocampista dei tempi di Gasperini. Ma non è solo colpa sua". Gli fa da contraltare La Repubblica, che dà 4,5.

Le pagelle di Teun Koopmeiners

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Il Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Il Corriere della Sera: 4,5

La Repubblica: 5