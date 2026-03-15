Nuovo Quotidiano di Puglia dopo Napoli-Lecce: "Banda, la grande paura sul campo"
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"Banda, la grande paura sul campo". E' questo il titolo che il Nuovo Quotidiano di Puglia dedica a Napoli-Lecce in prima pagina. Il riferimento è allo spavento finale di Lameck Banda, accasciatosi improvvisamente al suolo a causa di un malore. L'esterno offensivo giallorosso ha trascorso la notte in ospedale a Napoli, ma risulta fuori pericolo.
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