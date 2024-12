Tuttosport apre sul mercato della Juventus: "Offerto Rashford, attesa Zirkzee"

"Offerto Rashford, attesa Zirkzee". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si è soffermato sulle mosse di mercato della Juventus. Il Manchester United avrebbe proposto Rashford ai bianconeri, nonostante Thiago Motta preferisca Zirkzee che ha già allenato al Bologna. Per la difesa invece ci sono Tomori e Hancko mentre Mendes continua a spingere anche per Antonio Silva. Tra i nomi accostati alla Juve c'è anche quello di Disasi del Chelsea.

TORINO - Spazio dedicato anche al mercato del Torino, alla ricerca di un attaccante. Tra i profili che piacciono ai granata c'è anche Beto, che spinge per il ritorno in Italia. L'ex Udinese è la prima scelta per l'attacco e l'intero valore dell'operazione con l'Everton si aggira sui 7 milioni di euro.