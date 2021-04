Tuttosport: "Inter, niente colpi top ma l'obiettivo è blindare Conte e i dirigenti"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Inter al suo interno. Sarà difficile acquistare grandi campioni, non è ancora scontato che verranno tenuti tutti, ma è senz'altro certo che verranno consevati i vertici dell'organigramma, guidato da Beppe Marotta e composto da Piero Ausilio e Alessandro Antonello. Sarà dunque più semplice mantenere la spinta propulsiva della squadra. Conte chiederà chiarezza dopo aver vinto uno scudetto in mezzo a onde che non sono diventate tempesta solo grazie alla sua professionalità.