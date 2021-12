Tuttosport: "La Juve all'attacco. Vlahovic resiste ma occhio a Icardi in prestito: si può"

"La Juve all'attacco. Vlahovic resiste ma occhio a Icardi in prestito: si può" scrive Tuttosport. Tra Vlahovic e Scamacca, rispunta Mauro Icardi. La Juve cerca nuovi gol a gennaio. Caccia al centravanti per i bianconeri, con Dusan Vlahovic della Fiorentina che resiste (ma trovare l'accordo con i viola non sarà facile, visti anche i costi dell'affare). Rispunta dunque l'idea Mauro Icardi, centravanti che potrebbe lasciare il PSG: con il club parigino si discute per un possibile prestito di 6 mesi con diritto di riscatto, una formula che piace tanto ai francesi.