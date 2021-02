Tuttosport: "Tutti i disastri di Cerro Grande: col Porto la Juve ha perso anche per colpa sua"

Tuttosport sottolinea come in casa Juventus si sia vissuta con incredulità una direzione arbitrale negativa. Però il fischietto Carlos Del Cerro Grande - scrive il quotidiano - non ha offerto una prestazione meno inadeguata di quella della squadra bianconera. L'elenco degli svarioni è denso, gli interventi dell'addetto Var, tuttavia, non sono pervenuti. Si dirà del lasciar correre, del metro all'inglese. Che però è rimasto ben riposto al momento di misurare la gravità del fallo commesso da Danilo su Zaidu al 37' della ripresa. Quest'ultimo ha chiuso la serata con un'entrataccia su Ronaldo nel recupero: sarebbe stato rigore. Un erroraccio dell'arbitro concordato grosso modo da tutti.