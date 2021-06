Iachini a Tuttosport: "Vlahovic ricorda Vieri, è pronto per una grande squadra"

vedi letture

"Vlahovic ricorda Vieri, è pronto per una grande squadra": parola di Beppe Iachini ai microfoni di Tuttosport. L'ormai ex tecnico della Fiorentina ha elogiato il giovane centravanti classe 2000 che ha trascinato i viola alla salvezza, a suon di gol. Così Iachini: "E' pronto per una big, che sia Juve o Real Madrid, non spetta a me dirlo. Dopo Haaland, è il miglior attaccante classe 2000. Ha la stoffa, ha personalità, ha tecnica e la forza da grande squadra. Ricorda Bobo Vieri".