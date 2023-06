Ibra saluta il Milan ma punta Euro 2024. La Gazzetta: "L'idea Monza gli piace"

Questa sera, al termine di Milan-Verona, Zlatan Ibrahimovic saluterà per l'ultima volta il suo stadio. Nella sua anima - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - avrebbe voluto continuare con il Diavolo, ma il colloquio dei giorni scorsi con la dirigenza ha confermato quello che in qualche modo prefigurava già: sa anche lui che il corpo gli sta mandando segnali evidenti. Ciononostante, Ibra non ha cambiato idea: vuole ancora fare il calciatore ed essere protagonista a Euro 2024 con la sua Nazionale. La soluzione Monza lo stuzzica, e in questo senso ci sono stati già dei contatti con Adriano Galliani. Meno attraente, invece, un futuro negli Emirati, in Arabia, o negli Stati Uniti.