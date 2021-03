Ibrahimovic a Sanremo. La Gazzetta dello Sport: "Ma contro l'Udinese starà vicino al suo Milan"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio a Zlatan Ibrahimovic con questo titolo: "Contro l'Udinese starà vicino al suo Milan". Lo svedese da ieri sera ha preso possesso del suo nuovo regno sanremese, ma intanto le notizie dall'infermeria non sono buone: 20 giorni di stop per lui, una settimana almeno per Calhanoglu. L'attaccante salterà, almeno, Udinese, Verona e Manchester United ad Old Trafford. La situazione era già complicata prima sul piano mediatico, dopo l'infortunio lo è ancora di più e quindi a Sanremo canterà solamente senza ballare. Domani lo aspettano a Milanello per caricare la squadra come lui sa fare, Zlatan ha a cuore il Milan e non andrà contro i suoi interessi.