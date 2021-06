Ibrahimovic alla Gazzetta: "Al Milan 18 mesi fantastici. Io vice Pioli? Lo sono già"

Intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic non ha avuto dubbi nell'indicare cosa l'abbia fatto soffrire maggiormente nell'ultima stagione: "Gli infortuni - ha assicurato -, ma comunque sono stati, da quando sono tornato, diciotto mesi fantastici. Il Milan è in Champions League, i tifosi lo meritavano. Volevo vincere lo scudetto ed eravamo là, in testa... In questi mesi è cresciuta la mentalità della squadra, è cresciuto il collettivo e così migliorano i singoli". Si arrabbia tutti i giorni, Zlatan ("Io mi sento vivo così"), che a chi gli chiede se è pronto a fare il vice di Pioli risponde: "L'ho già fatto un anno e mezzo (ride, ndr). Ora cerchiamo altre cose da fare".