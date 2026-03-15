"Il Bologna ci prova con il Sassuolo in attesa di Roma": il titolo de La Repubblica (ed. Bologna)
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Una settimana importante per il Bologna. Oggi la squadra di Vincenzo Italiano sfiderà il Sassuolo in campionato mentre giovedì all'Olimpico ci sarà la sfida di ritorno dell'ottavo di finale di Europa League contro la Roma. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica: "Il Bologna ci prova con il Sassuolo in attesa di Roma".
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