Il Como si illude ma Morata sbaglia un rigore. La Provincia titola: "Quasi Spaccanapoli"

È uno 0-0 non senza qualche rimpianto quello raccolto dal Como al Maradona contro i campioni d’Italia in carica del Napoli, nella seconda gara della decima giornata di Serie A.

Nonostante le poche azioni per ambo le parti, è dei lariani l’occasione più ghiotta del match, arrivata al 26’ con il calcio di rigore sbagliato da Alvaro Morata. Continua la maledizione del Como con i rigori in Serie A, al sesto errore consecutivo.

Nel post partita Fabregas ha dichiarato: “Sono soddisfatto. Me ne vado con un sapore di fastidio, perché quando giochi così e non vinci dà fastidio. Rispetto all'anno scorso meritavamo di più; nessuna squadra è venuta a pressare così qui. Stiamo crescendo tanto, come allenatore, per la prima volta non ho detto nulla tatticamente ai ragazzi, li ho solo ringraziati”.