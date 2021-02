Il QS: "Inter, rischio contraccolpo. A Firenze è vietato sbagliare"

A Firenze l'imperativo per l'Inter è evitare passi falsi, per non lasciar scappare il Milan e scongiurare un avvicinamento delle inseguitrici. Attenzione però al fattore stanchezza e al possibile contraccolpo dopo il k.o. in coppa contro la Juventus: "Servirà la reazione da grande squadra - scrive oggi il QS -, non 'di pancia' ma di forza e intelligenza, provando a sprecare meno occasioni e non regalando due gol come accaduto solo tre giorni fa al cospetto della Signora". Servirà anche estraniarsi dalle voci sul futuro del club, che circolano ormai da diverse settimane: "Il clima non è dei più sereni - assicura il quotidiano -, nonostante gli sforzi di tecnico e dirigenza per isolare la squadra e concentrarsi sui soli impegni sportivi".