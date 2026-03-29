Il Lane sfida il Brescia al Menti, Il Giornale di Vicenza dice: "Poi tutti in piazza"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Giornale di Vicenza, che alla formazione cittadina dedica uno dei titoli più importanti ed è quello riportato di seguito: "Il Lane sfida il Brescia al Menti, poi oi tutti in piazza per la festa". per il Vicenza, match di cartello contro una delle avversarie che maggiormente hanno provato ad arginare il suo dominio.

Gallo alla vigilia: "Siamo preparati per affrontare una partita che mi auguro possa essere bella, anzi sarà sicuramente bellissima perché davanti ai nostri tifosi ci sarà la premiazione che legittimerà quello che è stato il nostro cammino quest’anno".