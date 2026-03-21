Il Napoli risale, Conte a -6 da Chivu. Il Corriere dello Sport stamani: "Mc Dona"
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"Mc Dona": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. A Cagliari decide lo scozzese (0-1). McTominay indirizza subito la partita, qualche rischio poi nel finale. Il rientro dei top cambia la sostanza del Napoli: quarto successo consecutivo e ancora una speranza scudetto timidamente accesa.
Spazio anche alla Nazionale, con questo titolo in taglio basso: "Tutto Chiesa e Palestra". Gattuso, i 28 azzurri per i playoff Mondiali. Torna l'attaccante del Liverpool, escluso dal giro della Nazionale dal giugno 2024. Esordio per il talento del Cagliari. Resta a casa Bernardeschi, preoccupa la tibia di Bastoni. Giovedì a Bergamo partita contro l'Irlanda del Nord.
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