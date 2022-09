Il Napoli si gode Raspadori. Il Mattino: "Spalletti lo riproporrà da falso nove o esterno"

Il Napoli si gode un Raspadori in forma smagliante e in grande fiducia dopo l'exploit con la Nazionale di Mancini. Il c.t. lo ha schierato da seconda punta, mentre Spalletti - scrive l'edizione odierna de Il Mattino - è pronto a riproporlo ancora da falso nove o da esterno nel tridente: "Jack dovrà portare il suo entusiasmo e fonderlo a quello di un gruppo che sta già viaggiando tre metri sopra il cielo", sottolinea il quotidiano. Le sole note stonate di questo periodo per i campani sono gli infortuni di Osimhen e Politano, che hanno però approfittato di questa sosta per imprimere un'accelerata ai propri recuperi.