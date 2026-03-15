Il Napoli vince ma non convince appieno col Lecce, Il Roma titola: "Bello a metà"
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"Bello a metà", apre così in prima pagina il quotidiano Il Roma nell'edizione odierna, commentando la prestazione degli azzurri di Antonio Conte contro i salentini di Eusebio Di Francesco. Il Napoli gioca un brutto primo tempo e va in svantaggio col Lecce. Poi nella ripresa Hojlund e Politano ribaltano il risultato.
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