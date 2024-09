Il soldato Taremi. Mehdi, gol e accuse in Nazionale: fa felice l’Inter e protesta in Iran

Taremi continua a trascinare la sua nazionale a suon di gol. Con quello segnato contro il Kirghizistan è salito a quota 51 e ora ha preso la mira per il ritorno in Italia. L’Inter, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, ora lo aspetta per la ripartenza e si aspetta il primo gol con la maglia nerazzurra.

Intanto Taremi ha fatto discutere nel suo Paese dopo il gol di giovedì scorso. "Ha camminato su un terreno traballante, quello del rapporto tra il regime di Khamenei e la stessa nazionale di calcio: i giocatori sono stati accusati spesso di essere legati a doppio filo a un governo contestato da una fetta crescente di popolazione". All'attaccante non è andata giù la parola bisharaf, in farsi semplicemente “senza onore” e non le ha mandate a dire: "Non possono chiamarci così. Altre persone hanno fatto precipitare il nostro Paese in questa situazione economica, non noi calciatori, sportivi, personaggi famosi".