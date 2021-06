Immobile, il gol che mancava. Tuttosport: "Il tridente fa già sognare l'Italia"

Ciro Immobile si è preso l'Italia. Non poteva che essere l'Olimpico lo stadio per celebrare il suo primo gol in un torneo internazionale, scrive Tuttosport. Un gol semplice nell'esecuzione, ma frutto di una innata capacità di coprire l'area durante la fase offensiva. Mancava solo un tassello per acquietare la smani di gol da bomber di Torre Annunziata: la consacrazione con la Nazionale e quel maledetto sigillo che mancava in un torneo importante. Ora l'attaccante della Lazio viaggia sicuro: 4 gol nelle ultime 5 gare. Il tridente, insieme a Berardi e all'amico Insigne fa già sognare l'Italia.