Inesperienza, infortuni e calcio-covid. Tuttosport: "Ecco spiegati i blackout della Juventus"

Perché la Juventus in questa stagione ha dei blackout? È successo tre volte, più precisamente con Fiorentina, Inter e Napoli. Tre partite diverse, ma legate da un approccio sbagliato dei bianconeri. In tutte e tre le occasioni la Juventus era in serie positiva prima dei ko. Prima della Fiorentina la squadra di Pirlo aveva conquistato 5 vittorie e un pareggio (con la vittoria al Camp Nou con il Barcellona). Con i viola finisce malissimo. Dopo quella sconfitta arrivano 4 vittorie e prestazioni convincenti, poi a San Siro contro l'Inter non funziona nulla e Pirlo si infuria. Poi il ko con l'Inter arriva un'altra grande reazione: vittoria in Supercoppa e contro Bologna, Spal, Samp e, infine, l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa. Poi di nuovo una Juve lenta e svagata, sconfitta di misura dal Napoli al Maradona. Perché questi blackout improvvisi? I motivi - si legge sulle colonne di Tuttosport - sono tanti: per prima cosa il calcio al tempo del Covid, un problema comune a tutte le squadre. Non c'è tempo per allenarsi come si deve e soprattutto per riposare.

Un altro fattore è l’inesperienza della squadra (tanti i giovani) e dell’allenatore: la gestione della concentrazione della squadra e della tenuta psicologica ci sono capacità mentali che si acquisiscono con gli anni. L'ultimo punto è legato alla sorte, che non sta certamente aiutando Pirlo: tanti uomini chiave fuori per lunghi periodi hanno accorciato le scelte del tecnico.