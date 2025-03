Inter, cambia la coppia d'attacco. In regia torna Calhanoglu, si rivede Carlos Augusto

Messo in tasca l'ottavo di finale d'andata di Champions League contro il Feyenoord, l'Inter punta il mirino sul ritorno di martedì prossimo che anticiperà la super sfida di Bergamo contro l'Atalanta. Prima, però, i nerazzurri e se la dovranno vedere con il Monza, avversario sabato a San Siro. Appuntamento da non sbagliare dove ci sarà però qualche cambio di formazione utile per gestire le energie.

Secondo La Gazzetta dello Sport la novità più grande riguarderà l'attacco, dove Thuram e Lautaro potrebbero inizialmente accomodarsi in panchina: spazio quindi per Arnautovic e per uno tra Taremi (favorito) e Correa. Modifica completa anche a centrocampo, dove Calhanoglu e Mkhitaryan torneranno titolari probabilmente insieme a Frattesi che potrebbe dare fiato a Barella. In difesa si rivedrà dal 1' Bisseck, mentre Carlos Augusto viaggia spedito verso il rientro: dovrebbe accomodarsi in panchina per poi entrare a gare in corso.